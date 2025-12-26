Kabataşlı Cemil’e Harvard’dan tam burs

Haberin Devamı

MARDİN’DE doğup büyüyen ve hem annesi hem de babası sınıf öğretmeni olan Kabataş Erkek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cemil Türk, Harvard’da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasını kazanan ilk Türk olmuştu. Orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini konu alan makalenin ulaştığı başarının ardından Hürriyet okurları da Cemil Türk’ü tanımıştı. Sonrasında Cemil, Suudi Arabistan Yatırım Fonu tarafından düzenlenen ve ‘Çölün Davosu’ olarak bilinen ekonomi zirvesinin bugüne kadarki en genç konuşmacısı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da katıldığı zirvede konuşan Cemil Türk, geçtiğimiz günlerde ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldı. Üniversite eğitimini siyaset ve ekonomi alanlarında sürdürmek istediğini dile getiren Türk, kabul sürecini şöyle anlattı:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına darbe Haberi görüntüle

ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM

“ABD’deki üniversiteler için iki çeşit başvuru dönemi oluyor. Birincisi erken, diğeri normal başvuru olarak geçiyor. Genellikle öğrenciler, normal başvuru dönemini tercih ediyor. Çünkü erken başvuru döneminde üniversiteler burs verme konusunda daha cimri davranabiliyor ve süreci biraz daha zorlaştırabiliyorlar. Ayrıca erken başvuru döneminde yalnızca bir okul tercih edilebiliyor. Erken başvuruların sonucu aralık, normal başvuruların da mart ayında açıklanıyor. Öğrenciler, erken başvuru döneminde çoğunlukla en çok istedikleri okulu yazar. Benimse Harvard’a tam burslu kabul edileceğime dair pek umudum yoktu ama yine de erken başvuru döneminde şansımı denemek istedim. Harvard’a kabul edilmeseydim normal başvuru döneminde Yale Üniversitesi’ne başvuracaktım.”

Gözden Kaçmasın FETÖ'nün şike kumpasına soruşturma Haberi görüntüle

YILLIK ÜCRETİ 4 MİLYON TL

Cemil Türk, tüm masraflarını Harvard’ın karşılayacağını söyledi: “Okula kaydımı yaptırdım, ağustosta gideceğim. Uzun yıllardır Harvard, Türkiye’de devlet lisesinden mezun olacak bir öğrenciye tam burslu kabul vermiyordu. Çoğunlukla bazı özel okul mezunları bu noktada daha çok tercih ediliyordu. Diğer yandan Harvard’a kabul alan Amerikan vatandaşı bir öğrenciye bursu hükümet veriyor ancak ben uluslararası öğrenci statüsünde olacağım için bursum Harvard’ın vakfı tarafından karşılanacak. Harvard’ın yıllık ücreti yaklaşık 100 bin dolar yani 4 milyon 281 bin lira.”