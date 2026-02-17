Kabataş’ın İstiklal Madalyalı öğretmeni Galip Baba’nın mirası emin ellerde

Haberin Devamı

GALİP Vardar, 1890 yılında yüzbaşı olan babasının görev yaptığı Serez’de doğdu. Darülfünun’da tarih bölümünde öğrenciyken gönüllü olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Çanakkele’den sağ dönmeyi başaran Galip Bey, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İstanbul Emniyeti’nde çalışmaya başladı. Görünürde İstanbul hükümetinin polisiydi ama gizlice Ankara’daki milli hükümet için çalışıyordu. Sadece istihbarat çalışmalarıyla değil cephelerde de savaşarak gazi unvanı aldı, İstiklal Madalyası’na layık görüldü.

KÜRSÜDE FENALAŞINCA...

Milli Mücadele’nin ardından1927’de öğretmen olan Galip Bey son 18 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nde tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik yıllarında Atatürk’e olan sevgi ve bağlılığını her fırsatta dile getiren Vardar, 1958 yılının 10 Kasım’ında yine kürsüdeydi. Okul merdivenlerine kurulan kürsüde aniden fenalaştı ve öğrencisi İlyas Tunaoğlu’nun kucağında son nefesini verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Uzaylılar geldi de bizi mi alıştırıyorlar Haberi görüntüle

Galip Vardar

VESİKASI RESTORE EDİLDİ

Galip Vardar’ın eskiyen ve yıpranan İstiklal Vesikası ile İstiklal Madalyası yıllar sonra Kabataş Lisesi’nin arşivlerinden çıkarılarak restore edildi. Restorasyonun ardından düzenlenen teslim töreninde konuşan Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, “Atatürk’e hayatını adamış, İstanbul’da Atatürk’ün fedailerinden biri olmuş bu kıymetli isim, lisemizin ‘Galip Baba’sıydı. Onun İstiklal Madalyası ile İstiklal Vesikası da bize mirastı. Ancak yıllar içinde bu kıymetli miras oldukça yıpranmıştı. Yapılan restorasyon çalışmasıyla bu emanete sahip çıktık” dedi.

Gözden Kaçmasın Kim kime yaklaşıyor, kim kimden uzaklaşıyor Haberi görüntüle

Vardar’ın İstiklal Madalyası titiz bir çalışmayla temizlendi.

TİTİZ ÇALIŞMA

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız da restorasyon çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ekibimiz önemli ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Vesika son derece yıpranmıştı ve bant izleri vardı. İzler temizlendi. Yırtık kısımlar özel işlemlerle onarıldı. Orijinalliğinin bozulmaması için el yazılarına müdahale edilmedi. İstiklal Madalyası’nda ise önce söküm işlemi sonra hasar tespiti yapıldı. Kararmaları ve lekelenmeleri temizledik. İnceleme yaparken altındaki çuhadan çıkan; ‘Müdafa-i Milliye vekaleti madalya vesikası sureti’ yazan kâğıdı temizleyip sağlamlaştırdıktan sonra fotoğraflayarak kayıt altına aldık. Kabataş Erkek Lisesi’yle gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmayla bu kıymetli mirası restore ettik.”

Haberin Devamı

"SON NEFESİNİ KOLLARIMDA VERMİŞTİ"

Kabataş Erkek Lisesi’nden 1960 yılında mezun olan İlyas Tunaoğlu, uzun yıllar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptıktan sonra emekli oldu. 10 Kasım 1958 tarihini dün gibi hatırlayan Tunaoğlu, Galip Öğretmeninin kucağında hayatını kaybettiği anları şöyle anlattı: “Öğrencilerine olan düşkünlüğüyle Kabataş’ın Galip Baba’sıydı. Tarih dersini sınıfta anlatmak yerine benim de katılığım gezilerde, yerinde anlatırdı. Her milli bayramda konuşmacı olurdu. Ben de izci olduğum için kürsüde onun hemen arkasında yer alır, o anlattıkça Atatürk ve vatan sevgisinini yüreğimde hissederdim. Bir gün Fransızca öğretmenimiz Safinaz Şarman’a, ‘Hoca Hanım müjde. Doktordan geliyorum. Kalbim varmış, tam bana göre. Bütün isteğim talebelerimin karşısında hiçbir şey hissetmeden birdenbire gitmek’ dediği anlatılırdı. 10 Kasım 1958 günü yine kürsüde büyük bir duygu yoğunluğuyla Atatürk’ü bizlere anlatıyordu. Bir anda kürsüde fenalaştı ve benim kucağıma düştü. O anda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümü tam da istediği gibi oldu. Cenaze merasimi de okulumuzda düzenlendi. O günü hiç unutmuyorum. Cenaze arabası gelmişti ancak öğrenciler olarak naaşını Kabataş’tan Şişli Camisi’ne oradan da Zincirlikuyu Mezarlığı’na kadar omuzlarımızda taşıdık.”

Haberin Devamı

İstiklal Vesikası, tutkal izleri temizlenerek restore edildi.