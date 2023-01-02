Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı Fulya ve Yıldız istasyonlarının açılışı yapıldı

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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy-Yıldız istasyonlarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve davetliler katıldı. İmamoğlu açılış konuşmasının ardından Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın Fulya ve Yıldız İstasyonlarında yolculuk yaptı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, "Dün ve bugün hizmete açtığımız iki yatırımın toplam bedeli 4 milyar lira. Bu başarımız bu performansımız bütün engellemelere rağmen iş üretme becerimiz olmasaydı kesinlikle bu acayip soruşturmalar ve bu acayip kavramlarla karşı karşıya kalmazdık. Onların aslında tek derdi bu işleri bu kadar kısa zamanda nasıl başardılar, onları tetikleyen ve bize saldırmalarını sağlayan tek ana duygu bu. Biz eğer Metro başta olmak üzere İstanbul'u yönetmekte başarısız olsaydık bu kadar aceleci bir süreci önümüze koymazlardı. Benim görevimin bitimine 14 ay gibi bir zaman dilimi kaldı. Biraz daha bekleyip yerel seçimlerde çok çalışarak bizi belki yenilgiye uğratma konusunda erdemli bir süreci ortaya koyup yönetime gelmeyi düşünebilirlerdi. Yeni bir maratona başlıyoruz. Altılı masanın başarısı için en üst seviyede görevli olan bir şehrin belediye başkanı olduğunun farkında olan bir ekip olduğumuzu buradan hem İstanbullulara hem de halkımıza haykırmak istiyorum. Halkın, milletin iradesine göz koymak isteyenlere karşı 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız' lafının arkasına imza atmaya davet ediyorum. Yine de onlar için dua ediyorum, Allah'ım onlara akıl versin. 2023 yılı, cumhuriyetimizin 100. yılı şimdiden hayırlı uğurlu olsun, haysiyet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi bilin. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağımızı kimse unutmasın" dedi.