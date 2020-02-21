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Ersan SAN / DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Kabataş - Bağcılar tramvay seferlerinde aksama

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler  Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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