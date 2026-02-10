×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabaş’a 5 yıl hapis istendi

Güncelleme Tarihi:

#Sedef Kabaş#İddianame#Sosyal Medya
Kabaş’a 5 yıl hapis istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:00

Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haberin Devamı

Gazeteci ve haber sunucusu Sedef Kabaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kabaş’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 26 Ocak’ta gözaltına alınan Kabaş, ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kabaş’ın 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği öne sürüldü. Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yürütülen diğer soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedef Kabaş#İddianame#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!