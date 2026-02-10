Kabaş’a 5 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

Gazeteci ve haber sunucusu Sedef Kabaş hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kabaş’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 26 Ocak’ta gözaltına alınan Kabaş, ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kabaş’ın 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği öne sürüldü. Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yürütülen diğer soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.