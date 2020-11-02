Kaban nedir? Palto ve kaban arasındaki fark

Birbirlerine çok benzetilen kaban ve palto arasında uzunluk farklı var. Paltolar genellikle dizin aşağısına kadar uzanırken; kabanlar daha kısadır.



Kaban, palto yerine giyilen, kalçaya kadar örten üst giysisi. Kullanımı ülkelerin soğuk gün sayıları ile paralellik gösterebilmektedir. Sıcak tutması amacıyla veya moda için üst vücuda giyilen bir giysidir. Genellikle uzun kollu, düğmeler vasıtasıyla kapanabilen, fermuarlı çeşitleri bulunmaktadır. Diğer çeşitlerinin özellikleri arasında yaka, omuz askısı bulunabilir.



PALTO NEDİR?



Soğuk havalarda, mevcut giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysiye palto adı verilir. Paltolar genellikle dizin aşağısına kadar uzanır; soğuğu engellemek için ağır kumaştan veya kürkten yapılır. Dizde veya dizin yukarısında biten türleri de vardır. Bu ikinci türdeki paltoların kumaşları ise daha hafif olur.