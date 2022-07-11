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Kabaktepe'den İmamoğlu eleştirisi: Ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

#Osman Nuri Kabaktepe#Ekrem İmamoğlu#İstanbul
Kabaktepeden İmamoğlu eleştirisi: Ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?” ifadelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilere yönelik, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: ‘Siz neden burada değildiniz?’ Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da bu aziz millet sizi iyi tanır. Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz.”

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#Osman Nuri Kabaktepe#Ekrem İmamoğlu#İstanbul

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