Kabaklı kurumasın

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’da Dicle Üniversitesi kampus alanında bulunan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti’nde, kış mevsiminin bölgede kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi büyük oranda düştü. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, gölette yaklaşık yüzde 50 oranında su kaybının olduğunu belirterek, “Kuraklık tehlikesi var. Göletteki su miktarında ciddi bir azalma var. Yüzde 50’lere varan bir azalma söz konusu. Bu, burada barınan pek çok türü etkiliyor. Bu önemli türlerden bir kısmını kuşlar oluşturuyor. Yaklaşık 150 kuş türünü biz burada daha önceden tespit etmiştik ve bu kuşlara ait yüzlerce bireyin buralarda beslendiğini, barındığını, ürediğini, göç zamanında burada dinlendiğini biliyoruz. Bu yüzden büyük bir öneme sahip ve öylesine önemli ki biz burayı ‘Dicle Üniversitesi’nin kuş cenneti’ olarak adlandırdık” dedi.

Haberin Devamı

Kabaklı Göleti’nin Dicle Nehri’nden su çekilerek kurtarılabileceğini belirten Ahmet Kılıç şöyle devam etti: “Zaten hâlihazırda Dicle Nehri’nden Kabaklı Sulama Göleti’ne su takviyesi için bir sistem mevcut. Bu kuş cennetini kurtarmak için bu sistemi devreye sokmak yeterli olacaktır. Buranın su azlığı dolayısıyla ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ne yapmak lazım? Özellikle Dicle Nehri’nden buraya su takviyesi gerekiyor.



Haberin Devamı

Pompalanacak suyla ilgili zaten hatlar söz konusu. O yüzden tüm kurumların Dicle Üniversitesi’ndeki bu Kabaklı Göleti’ne destek verip, su takviyesinin gerçekleştirilmesi lazım. Aksi takdirde biz bu türleri kaybedeceğiz. Çünkü çevredeki pek çok gölet, göl ve dere kurumuş durumda. O yüzden söz konusu Kabaklı Göleti, bu türler için vazgeçilmez bir yer. Dicle Nehri çok yakın olmasına rağmen maalesef çok ciddi kirlilik var.O yüzden türler orada barınamıyorlar, beslenemiyorlar, Kabaklı Göleti’ne geliyorlar. Buranın bir başka sorunu daha var. Maalesef illegal, kaçak avcılık var. Bunun kolluk kuvvetlerince engellenmesi lazım. Buranın el birliğiyle kurtarılma şansı var. Aksi takdirde burayı da kaybedersek Diyarbakır için, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir kayıp olacaktır.”

AKDENİZ FOKLARININ ‘YATAK ODALARI’NA ZİNCİRLİ KORUMA

AKDENİZ’de Sualtı Araştırmaları Derneği’ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu’nun (SAD-AFAG) uzun yıllardır devam eden koruma çalışmaları kapsamında, Akdeniz foklarının Antalya Kaş’taki Mavi Mağara ve Demre’deki Korsan Mağarası, turistik teknelerin girişine kapatıldı. Fokların ‘doğumhane’ veya ‘yatak odaları’ denilebilecek bu iki mağaranın girişi zincirlenerek ‘giriş yasaktır’ yazısı asıldı.