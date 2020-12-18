'Kabak tatlısını tahinli yedi' — 'Vallahi kuru-pilav yedim'

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “fakirlik edebiyatı” yapmakla eleştirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un kabak tatlısını tahinli yediğini söyledi. Öztunç ise “Yedimse Allah belamı versin” dedi.

Salonda tansiyonu yükselten tartışmanın fitilini, Öztunç’un önceki günkü bütçe görüşmelerindeki şu sözleri ateşledi: “Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli -liçi meyvesi eşliğindeymiş- aloe vera -starex meyvesi eşliğinde- orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu -neyse bu artık- zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Millet aç siz bunları yiyorsunuz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Ayıp, ayıp be. Mahremine mi giriyorsunuz?” diye tepki gösterirken, tansiyonu yükselten tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BEN DE AKŞAM HAMSİ YEDİM

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Sanki böyle bize burada, şatafat içerisinde yaşayanlar, sürekli fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi.

Öztunç: Sayın Başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

TAHİNLE YEMEK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ

Öztunç: Beni şatafatlı yemek yemekle…

Başkanvekili Bilgiç: Arkadaşlar, sataşmadı, kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle; hayret bir şey. Ve Sayın Cora, hakikaten, kimin ne yediği bizi hiç ilgilendirmiyor yani.

Öztunç: Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde?

Bilgiç: Söylemeyin Sayın Öztunç

Öztunç: Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Başkanım, kuru fasulye yemiş, gazı var belli. (CHP sıralarından ‘Ayıp ya’ sesleri)

Öztunç: Ayıp be, ayıp. Meclise yakışıyor mu? Böyle bir terbiyesizlik var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Mutfakla ilgili terbiyesizliği siz yapıyorsunuz.

BUNALAN CEBİNİ AÇTI, SELFIE ÇEKTİ

◊ TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde önceki gün uzun bir maraton vardı. 11.00’de başlayan bütçe görüşmeleri, gece 02.35’te sona erdi. 15.5 saat süren bütçe mesaisinde milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Uzun süren çalışmalardan bunalan bazı vekiller cep telefonlarıyla meşgul olurken, bazı vekiller selfie çekti bazıları ise arkadaşlarını fotoğrafladı.

Bu arada bütçe görüşmeleri sırasında koronavirüs salgınına karşın Genel Kurul Salonu sık sık dezenfekte edildi. Oturumlara verilen aralarda tüm milletvekilleri ve çalışanlar salon dışına çıkarılarak görevliler tarafından Başkanlık Divanı, milletvekili ve komisyon sıralarına özel solüsyon püskürtüldü. (◊ Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

‘CUMHURBAŞKANIMIZ SAYDIKLARINIZIN BİR KISMININ ADINI BİLE BİLMİYOR’

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanlığının yemek mönüleriyle ilgili tutarsız iddiaların yapıldığına dikkati çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızla 2005 yılından beri fiilen siyaset yapıyorum. Ailemden daha çok Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olduk. Cumhurbaşkanımız bu saydıklarınızın bir kısmının adını bile bilmiyor. Yurtdışından misafir ve heyetler geliyor, resepsiyonlar oluyor, burada ikramlar oluyor. İkramlarla ilgili gazetelerdeki haberleri buraya taşımak adabımuaşerete uymaz” dedi. Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik iddiaların da gerçekleri yansıtmadığını savunan Varank, Afganistan’da görev yapan Mehmetçiğe gönderilen paranın da o bütçe içerisinde yer aldığını söyledi. Varank, “Lütfen külliyedeki yemekhaneye gidip bakın, insanlar ne yiyor? Daha önce de ‘altın klozet var’ iddiaları gündeme geldi. Bunu diyenler külliyeye davet edildi ama kimse gelip o klozetleri kontrol etmedi. Siyaseti klozet seviyesinden yukarıya taşıyalım” diye konuştu.