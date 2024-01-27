×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kabak Koyu ‘en iyi 100 plaj’ arasında

Güncelleme Tarihi:

#Kabak Koyu#ABD#Plaj
Kabak Koyu ‘en iyi 100 plaj’ arasında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 07:00

ABD’li gezi firması Lonely Planet tarafından oluşturulan “dünyanın en iyi plajları” listesinde, Türkiye’den Kabak Koyu da yer aldı.

Haberin Devamı

Firmanın yayınladığı ‘Dünyanın En İnanılmaz 100 Plajı’ isimli kitapta “mağaralar, koylar, kemerler gibi çeşitli plajlardan oluşan dünyanın en olağanüstü kıyı şeritleri” sıralandı. Okyanusya, Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika’daki en iyi plajların konumları, nasıl gidileceği, fotoğrafları ve en verimli tatil için uzman ipuçları anlatıldı. Avrupa’nın en iyi plajlarında Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan’nın yanı sıra Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan, yerli ve yabancı turistlerin sıkça tercih ettiği Kabak Koyu’na da yer verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabak Koyu#ABD#Plaj

BAKMADAN GEÇME!