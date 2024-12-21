KAAN’ın 2. prototipi 2025’te uçacak

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Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN’ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını bildirdi. TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Görgün, “2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik” dedi.

İSPANYA İLE İŞBİRLİĞİ

SSB Başkanı Haluk Görgün, İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik işbirliği mutabakat zaptının, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandığını da açıkladı.