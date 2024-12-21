×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KAAN’ın 2. prototipi 2025’te uçacak

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi Başkanı#SSB#KAAN
KAAN’ın 2. prototipi 2025’te uçacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:00

Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ikinci prototip için çalışmalar hız kazandı.

Haberin Devamı

Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN’ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını bildirdi. TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Görgün, “2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik” dedi.

KAAN’ın 2. prototipi 2025’te uçacak

İSPANYA İLE İŞBİRLİĞİ

SSB Başkanı Haluk Görgün, İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik işbirliği mutabakat zaptının, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandığını da açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Savunma Sanayi Başkanı#SSB#KAAN

BAKMADAN GEÇME!