KAAN’a küresel ilgi

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, hafta sonu Antalya Belek’te düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ çerçevesinde konferansa davetli gazetecilere özetle şunları söyledi:

AVRUPA’YA SATIYORUZ

“2025’te Türkiye tarihinde ilk defa savunma ve havacılık alanında en büyük iki ihracat anlaşmamızı imzaladık. Birincisi KAAN Endonezya anlaşmasıydı. Toplamı yaklaşık 15 milyar dolar olan bu anlaşma muhteşem bir motivasyon kaynağı oldu. Henüz envantere girmemiş bir platform olmasına rağmen Endonezya ‘Ben bu projenin bir parçası olmak istiyorum’ diyerek geldi ve imzaladı. Bu gerçekten çok büyük bir başarıydı. Aynı dönemde, ağustos ayında GÖKBEY için 83 adetlik anlaşmayı kendi kuvvetlerimizle imzaladık. Bu da yerli ürettiğimiz bir helikopterin 1 milyar doları aşan çok ciddi bir anlaşmasıydı. HÜRJET’in İspanya’ya ihracatına yönelik anlaşmanın da tamamlandığını duymuş olduk. Artık biz kendi özgün platformlarımızı, daha önce özgün platform üretebilen ülkelere, yani Avrupa’ya satmaya başlamış olduk.

TESLİMATLAR ÖNEMLİ

Elbette bu anlaşmaları imzalamak çok güzel ancak herkesin asıl beklediği konu teslimatlar. Biliyorsunuz havacılık ve savunma sektörü uzun soluklu bir sektör. Bugün imzaladığınızı yarın teslim edemiyorsunuz. Bunlar yıllara yayılan projeler. Ancak biz bu süreleri olabildiğince kısaltmayı hedefliyoruz. 2027 itibarıyla bu platformların teslimatlarına başlayacağız. 2028 itibarıyla da İspanya’ya ilk HÜRJET ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız.

KAAN’I BEKLİYORLAR

HÜRJET’te, HÜRKUŞ’ta, GÖKBEY’de, ANKA’da, AKSUNGUR’da ve diğer programlarımızda ihracat artarak devam edecek. Şu anda farklı ülkelerden yeni talepler geliyor. KAAN’a yönelik ilgi var, görüşmeler yaptığımız ülkeler var. Ancak KAAN uzun soluklu bir proje. Bazı ülkeler belirli kilometre taşlarının tamamlanmasını bekliyor. İlk uçuşların yapılmış olması çok önemliydi ve ciddi bir ilgi yarattı. Bundan sonraki aşamada testler, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri ve en önemlisi ilk teslimatlar kritik olacak. Bu süreçler ilerledikçe ülkelerin ilgisi daha da artacak. İnanıyorum ki ilk teslimatı yaptığımızda bugün gördüğümüz ilginin iki-üç katı bir taleple karşılaşacağız.”

TEST UÇUŞLARI NİSANDA BAŞLIYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “2025’i bizim için bir ‘altın yıl’ olarak tanımlayabiliriz. 2026 ve 2027 yıllarını da bu başarıyı daha ileri taşıyacağımız yıllar olarak görüyoruz” dedi: “Söz verdiğimiz teslimatları yerine getireceğiz. Bu yıl 22 adet HÜRKUŞ’u kuvvetlerimize teslim edeceğiz. GÖKBEY teslimatlarımız her ay artarak sürecek. HÜRJET Blok-0 konfigürasyonunun ilk uçuşunu mayıs-haziran döneminde planlıyoruz. Bu yıl içinde toplam dört adet HÜRJET’i teslim etmeyi hedefliyoruz. KAAN projesinde ise (uçuş prototipinin) test uçuşlarına başlıyoruz. Hedefimiz nisan ayı sonu. Elbette bu ölçekteki projelerde küçük gecikmeler olabilir. KAAN yalnızca TUSAŞ’ın değil ASELSAN’ın, HAVELSAN’ın, TEI’nin ve yaklaşık 750 firmanın birlikte çalıştığı dev bir ekosistem projesi. İlk kez yapılan birçok teknolojiyi aynı anda hayata geçiriyoruz.

İhracat rakamlarımızı bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkardık. Bu, TUSAŞ için çok önemli bir eşik. Hedefimiz 1.5 milyar dolar. Artık tamamen teslimat odaklı çalışıyoruz. Güvenlikten insan kaynaklarına, satın almadan mühendislik ekiplerine kadar tüm birimlerimiz bu anlayışla hareket ediyor. 100’üncü, 200’üncü, 500’üncü teslimatlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.”