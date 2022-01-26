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Kaan Yalçın arkadaşlarını kurtarmak isterken ölmüştü! Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı iddiası...

#İzmir#Gaziemir#Kaan Yalçın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Kaan Yalçın'ın (27) apartmanda çıkan yangında üst katta mahsur kalanları kurtarmak isterken yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürerken, ifadeleri alınan 2 kişinin binadaki yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığını öne sürdüğü ortaya çıktı. Kaan'ın arkadaşlarının iddiası üzerine dayısı Sedat Özkan, ihmal olduğunu savunarak emniyette şikayetçi olduklarını söyledi.

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Hasan Güven Caddesi'nde bulunan site içindeki apartmanın üst katında 16 Ocak günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi de itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti.

ASANSÖRDE HAREKETSİZ BULUNDU

İtfaiye ekipleri, Kaan Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlendiği belirlendi. Yalçın'ın, yangın çıkan apartmanda oturmadığı, arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaan Yalçın'ın apartmanda mahsur kalanları kurtarmak istediği sırada dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Yalçın'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Narlıdere Şehitlik Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaan Yalçın arkadaşlarını kurtarmak isterken ölmüştü Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı iddiası...

'ÖNER DÖNDÜ, KAAN DÖNMEDİ'

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 2 kişinin binadaki yangın söndürme ve yangın alarm sistemlerinin çalışmadığını söyledikleri ortaya çıktı. Kaan'ın arkadaşlarından B.G.'nin, "Arkadaşımız Öner'in evinde kahvaltı yaparken üst kattan siyah dumanlar çıktığını gördük. Öner ve Kaan, yardım için yukarı çıktı. Bir süre sonra Öner elleri, saçı ve yüzü yanık bir şekilde geri geldi. Panik halinde dışarı çıkıp, Kaan'ı beklemeye başladık sonra vefat ettiğini söylediler. Binanın yangın söndürme sistemleri ve yangın alarmı sistemi çalışmadı" diye ifade verdiği belirtildi.

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İfade veren B.Y.'nin ise "4'üncü katta önce dumanları ardından da 2 kişinin bağırdığını gördüm. Öner ve Kaan yardım için yukarı çıktı. Öner vücudundaki çeşitli yanıklarla geri döndü ancak Kaan dönmedi. Öner dönünce Kaan'la birlikte yukarı çıktıklarını, yoğun dumandan ve alevlerden dolayı birbirlerini kaybettiklerini söyledi. Yangın anında söndürme sistemi ve alarm sistemi çalışmadı" dediği öğrenildi.

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Kaan Yalçın arkadaşlarını kurtarmak isterken ölmüştü Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı iddiası...

'İHMAL VAR, ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı ile ilgili verilen ifadelerin ardından apartmanın bulunduğu sitenin yönetimi hakkında şikayetçi olduklarını belirten Kaan'ın dayısı Sedat Özkan, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de şikayetçi olduk. Verilen ifadelerde yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı söyleniyor. Sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bunların yanı sıra bizi en çok üzen olaylardan biri de Kaan'ın vefatının ardından site sahipleri, site yönetimi ve Kaan'ın hayatlarını kurtarmak için kendi canından olduğu dairede yaşayanlar, bizimle hiç iletişime geçmedi. Cenazeye gelmedikleri gibi telefonla bile arayarak başsağlığı dileklerini iletmediler. Kaan'ın ailesi olarak gerçekten çok üzüldük. Yeğenim başkalarının hayatını kurtarabilmek adına kendi canını hiçe saydı. Kaan, bu vefasızlığı hak etmedi" diye konuştu.

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#İzmir#Gaziemir#Kaan Yalçın

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