KAAN şov yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi#TUSAŞ#KAAN Uçak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:00

MİLLİ Muharip Uçak KAAN, dünyanın en önemli savunma sanayi etkinliklerinden Suudi Arabistan’daki World Defense Show’da teknolojiyle desteklenmiş yeni konseptle tanıtılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Riyad’da düzenlenen fuarda, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere sunuyor. TUSAŞ, bu fuarla birlikte tanıtım faaliyetlerine teknoloji ağırlıklı yeni bir konsept ekledi.  Daha önceki fuarlarda genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için TUSAŞ’ın KAAN ve ANKA III’lerle oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu tercih edildi. Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III’ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor.

OKU, modern hava harp doktrinindeki “insanlı-insansız takımlanma” (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye’deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir “kol” halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.TUSAŞ, benzer uygulamaları HÜRJET ve GÖKBEY platformları için de yapacak.   

 

