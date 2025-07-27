‘KAAN’ rekora uçtu... Endonezya ile imzalar atıldı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025’te yapılan imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

EN BÜYÜK İHRACAT

Anlaşma,Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıyor. Anlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Haluk Görgün, “Bu sadece bir satış anlaşması değil. Şirketimiz Endonezya’daki kardeş şirketiyle de bu projede KAAN’ın üretiminde sorumluluk alabilecek şirketle de işbirliği yaptı ki bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bulduğumuz model bu zaten. Hem var olan teknolojilerimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkin şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. 5. Nesil uçağımızın ilk sözleşmesi, Endonezyalı kardeşlerimizle imzalanmış oldu” dedi.

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HALUK GÖRGÜN: BİRÇOK ÜLKE SIRADA

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 83’e yükseldiğini vurgulayan Görgün, KAAN’ın satışı için başka herhangi bir ülke ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna “Birçok ülke var. Bunlar oldukça sizlerle paylaşacağız” yanıtını verdi.

YILMAZ’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun soluklu projeleri mümkün kılan siyasi istikrar, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın vizyonu ve güçlü liderliği ile savunma sanayimiz her geçen yıl yeni boyutlar kazanıyor. Endonezya ile yaptığımız Milli Muharip Uçak KAAN anlaşması hayırlı olsun. Bu ve benzeri anlaşmalar ile ölçeği büyütüyor, savunma sanayimizin ufkunu genişletiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.