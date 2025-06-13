KAAN gururu Atatürk’ün hedefi

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Yerli ve milli üretim yeni nesil savaş uçağı için Endonezya’dan gelen ön sipariş dün Meclis’te değerlendirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın paylaşımıyla hep beraber bütün kamuoyu muttali oldu ki Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünün Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde ete kemiğe bürünmek suretiyle kardeş ve dost Endonezya’ya 48 adet KAAN uçağının siparişinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük ihracat rekorları kıracak şekilde verilmesi bu milletin aslında teknolojik devrimi gerçekleştirdiğinin en büyük şaheseridir. Bununla bütün Türk milletinin her bir ferdi ne kadar gurur duysa azdır” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hakan Özer de, tarihi bir anlaşma imzalandığını belirterek, “Bu tarihi başarının mimarı mühendislerimiz, teknikerlerimiz, savunma sanayisi emekçilerimizle birlikte ülkemize bu vizyonu veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu başarı aynı zamanda kendine inanan bir milletin azimle çalışarak kendi kanatlarıyla uçabileceğinin dünyaya ilanıdır” diye konuştu.

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapa, “Bu, önemli bir milattır. 48 KAAN satışı çok önemlidir ve aziz milletimiz bununla gurur duyuyor” görüşünü dile getirdi.