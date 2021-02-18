Kaan Bozkurt kimdir? İşte Dr. Kaan Bozkurt'un biyografisi...

Op. Dr. Kaan Bozkurt, 1981’de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1981’de üniversite sınavında Türkiye 6.’sı derecesiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. Dr. Kaan Bozkurt, 1988-1989 yıllarında Maltepe Askeri Lisesi’nde tabip olarak askerlik hizmetini yerine getirdi.

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlık eğitimi için gerekli ECFMG sınavında ilk %1 içinde yer alarak sınavı başarıyla geçti. 1989’da Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 1. olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu ihtisasını 1995 yılında tamamlayarak uzmanlığını aldı.