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Eda Ebru NANECİ/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

K9 köpekleri enkaz alanında

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K9 köpekleri enkaz alanında
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları K9 köpekleriyle sürdürülüyor.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Enkazda çalışma yapan ekipler, bir cana daha ulaşmak için tam sessizlik istedi. Dinleme cihazlarından yapılan araştırma sonucu devreye K9 arama ve kurtarma köpekleri girdi. Hassas burunlu K9 köpekleri enkaz alanında iz sürerek ekiplere yoğunlaşmaları gereken alanı gösterecek ve çalışmalar o bölgede yoğunlaşacak. Öte yandan JAK ekipleri toplanarak görev dağılımı yaptı. Köpeklerin işaretlediği alanlarda çalışmalar yeniden başlayacak.

Rıza Bey Apartmanı'nda şu ana kadar 32 kişinin cesedine ulaşıldı. 19 kişi canlı halde enkazdan kurtarılırken, 5 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

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