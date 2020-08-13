K-Pop nedir?

Güney Kore'nin son zamanlarda dünyaya yaydığı ve "K-Pop" olarak adlandırılan müzik grupları imajlarıyla ve danslarıyla adından söz ettiriyor. K-pop kültürü internet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur. PSY'dan sonra ilk defa bir K-pop grubu 1 milyar izlenim almıştır. Blackpink "Ddu du ddu du" ikinci olarak BTS grubunun DNA şarkısı milyar izlenime ulaşmıştır. Son zamanlarda Stream özelliği özellikle Kpop grupları- idollerin fanları arasında çok yaygındır.



K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur