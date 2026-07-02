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'JSD6000' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Boğazı#Gemi#Romanya
JSD6000 İstanbul Boğazından geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:14

İtalya'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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İtalya'dan Romanya'ya seyreden, Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Öte yandan geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Romanya

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