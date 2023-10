Joshua King’i yıkan ölüm

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye’de Murat Adkovayçin (46), 24 Eylül akşamı ailesiyle birlikte mangal yapıyordu. İlerleyen saatlerde akrabası olan Muhammed Can Uçan (28), yanlarına geldi. Gece 02.30 sıralarında aralarında çıkan tartışmada Uçan, Adkovayçin’in başına ve göğsüne yumrukla saldırdı. Adkovayçin, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, Uçan da kaçtı. Adkovayçin hemen hastaneye götürüldü. Uçan da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Murat Adkovayçin’in eşi Zeynep Görünmek, emniyette verdiği ifadede, “Aralarında yaklaşık iki ay önce basit bir olaydan dolayı tartışma çıkmıştı. Bu nedenle araları bozuktu. Olay günü eşimle mangal yaptığımız sırada yanımıza geldi. Geldikten sonra eşimle arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma sırasında eşimin göğsüne ve başına yumrukla vurdu. Eşim aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Uçan ise kaçtı” dedi.

ÖNCE SERBEST KALDI

Adkovayçin’in hastanedeki tedavisi devam ederken Uçan, ‘kasten yaralama’ suçundan alınan ifadesinin ardından serbest kaldı. Geçen perşembe günü Adkovayçin hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm olayının ardından savcılık Uçan hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Uçan, ölüm olayından bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Uçan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Adkovayçin

4 ÇOCUK BABASIYDI

- Geçmiş yıllarda birçok ünlü sanatçının yakın korumalığını yapan, son 2 yıldır da Fenerbahçeli Joshua King’in şoförlüğünü yapan 4 çocuk babası Murat Adkovayçin’in ölümü, onu tanıyıp seven Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Jayden Oosterwolde’yi de derinden sarstı. Almanya’da doğup büyüyen, Almanca ve İngilizce bilen Murat Adkovayçin’in 29 Eylül’de Karacaahmet Şakirin Camisi’nden kaldırılan cenazesine vefa örneği gösterek King ve Oosterwolde de katıldı.

‘AİLEM GİBİYDİ’

- Rizespor’u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’de son golünü uzatma dakikalarında atan Joshua King, golünü ölen şoförü Murat Adkovayçin’e adamıştı. King, gol sonrası formasını çıkarmıştı. İçliğinde ‘RIP (Rest in Peace – Huzur içinde Yat) Murat Adkovayçin‘ yazdığı görülmüştü. Joshua King, gol sevincine şunları söyledi: “Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Ailemi her yere götürüyordu. Ailem için bir koruyucuydu. Benim için zor bir hafta oldu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor.”