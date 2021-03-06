Jonas sürprizi

Tüydeş’in takibe aldığı 8 yaşındaki ‘Leylek Jonas’ İsrail, Lübnan ve Suriye sınırından geçip, Türkiye’ye Hatay’dan giriş yaptı. Karaman, Konya, Afyonkarahisar ve Kütahya üzerinden ulaştığı Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü kıyısında mola verdi.

Havanın yağışlı ve rüzgârlı olması nedeniyle mola veren leyleği fotoğraflamak isteyen Tüydeş de bölgeye gitti. Aramasına rağmen leyleği bulamayan Tüydeş, leyleğe verici takan Alman Franziska Arıcı ile görüşüp konum bilgilerini aldı. Leyleğin, Uluabat Gölü’nü geçip, Kuzeybatı yönüne yöneldiğini saptayan Alper Tüydeş, 7 saatlik araştırma sonrasında Leylek Jonas’ı fotoğraflamayı başardı.



BANA BİR POZ VERDİ

Leyleği ayağındaki halkadan tanıyan Tüydeş, “Gülümseyen bir ifadeyle bana kısa bir poz verdi. 50 bireylik bir sürü ile çıkmışlar göçe. Oldukça yorgun duruyorlardı. Son sinyaller gösteriyor ki rüzgâra rağmen büyük bir risk alarak, İmralı Adası üstünden Marmara Denizi’ni ortalayıp İstanbul’a geçmiş” dedi.