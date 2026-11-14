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‘Joker’li miras avı

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#Miras Avı#Yurt Dışı Miras#Sahte Mirasçılar
‘Joker’li miras avı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2026 07:00

Yurtdışında vefat eden veya haklarında gaiplik kararı bulunan varlıklı Türk vatandaşlarının, Türkiye’deki malvarlıkları, miras şebekesinin hedefi oldu. Şebekenin, ölen kişilere fiziksel olarak benzeyen ve ‘Joker’ adını verdikleri dublörleri kullanarak bankalardan miras vurgunu yaptığı ortaya çıktı.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçuna karşı çalışmalarını sürdürürken, kamu dairelerinde sahte evraklar kullanan bir dolandırıcılık şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada şebekenin, yurtdışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki malvarlıklarını hedef alarak ‘joker yöntemi’ kullandıkları tespit edildi. Özellikle mirasçısı bulunmayan zengin Türk vatandaşlarını hedef alan şebekenin, vefat eden ya da hakkında gaiplik kararı bulunan kişilere fiziksel olarak benzeyen ve ‘joker’ olarak adlandırılan dublörler kullanarak bankalardan para çektikleri tespit edildi.

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MESLEKTEN ATILAN AVUKAT YARDIM ETMİŞ

Dublör ve sahte pasaportlar kullanarak bankalardan para çeken dolandırıcılık şebekesinin, paranın izini kaybettirmek için çekilen paraları şüpheli şahıslara ya da varsa ölenlerin yakın akrabalarına aktardıkları belirlendi. Vefat eden zengin insanlar için miras davalarını takip ederek araştırma yapan şebekenin, avukatlık mesleğinden menedilen ve dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 19 aranma kaydı olan eski avukat N.D.’nin yardımıyla yurtdışından Türkiye’ye uzanan miras vurgununu yaptığı ortaya çıktı.

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Joker yöntemiyle dolandırıcılık yapan ve kamu dairelerinde sahte evrak kullanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan emniyet ekipleri, İstanbul merkezli Bilecik ve Kırklareli illerini de kapsayan 3 ilde dün gece yapılan eşzamanlı operasyonlarda aralarında eski avukat N.D.’nin de olduğu 11 şüpheliyi yakaladı.

 

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#Miras Avı#Yurt Dışı Miras#Sahte Mirasçılar

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