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Joker’den terör çıktı

Güncelleme Tarihi:

#JOKER#Src Belgesi#Operasyon
Joker’den terör çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

SRC belgesi sınavlarında rüşvet, kopya ve adayların yerine 'joker' adı verilen başka kişileri sokarak, haksız kazanç sağlayan bazı şüphelilerin terör örgütü PKK'ye para aktardığı belirlendi.

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan SRC belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan bir şebekeye operasyon düzenlemişti. Para aldıkları kişilerin yerine yaygın olarak sınavlara başarılı olabilecek ‘joker’ adını verdikleri kişileri sokuyordu. Suç organizasyonu içinde yer alan 138 kişinin yakalanması için düzenlenen İstanbul merkezli operasyonda 83 kişi gözaltına alınmıştı. Devamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli kişilerin de bulunduğu 138 kişinin tamamı gözaltına alındı.

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1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çete bir yıl içinde 1500 kişiye SRC belgesi sağlamıştı. Sınav soruları 25 bin TL karşılığında belge almak isteyen kişilere satılmıştı. Çete içerisindeki bazı PKK sempatizanı çete üyeleri suçtan elde ettikleri gelirin bir kısmını PKK’ya aktarıyordu. Çete o kadar ileri gitmişti ki, görme engelli ya da okuma yazması olmayan kişilerin de SRC belgesi almalarını sağlamıştı. Çetenin tespit edilebilen 1 milyon liralık haksız kazanç sağladığı da belirtildi. Emniyette, sorguları tamamlanan 138 kişi adliyeye gönderildi. 

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#JOKER#Src Belgesi#Operasyon

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