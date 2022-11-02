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Joker operasyonu

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#SRC#Operasyon#Belge
Joker operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan SRC belgesi sınavlarında usulsüzlük yapan bir şebekeye İstanbul merkezli 25 kentte operasyon yaptı. Operasyonda, aralarında sınavlarda görevli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevlilerinin de bulunduğu 83 kişi gözaltına alındı.

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Yapılan tespitlere göre, şebeke, ilk aşamada SRC belgesi sınavında başarılı olamayan kişilere ulaşıyordu. Para karşılığı sınavları kazanabilecekleri söyleniyordu. Sınav yapılan okullardaki bazı görevlilerle anlaşma sağlanıyordu. Para aldıkları kişilerin optiklerindeki yanlışlar sınav sonrasında silinerek doğru cevaplar işaretleniyordu. Bunun dışında para aldıkları kişilerin yerine yaygın olarak sınavlara başarılı olabilecek ‘joker’ adını verdikleri kişileri sokuyordu. Bu kişilerin girdikleri sınıflardaki görevlilerle de rüşvet karşılığı anlaşılıyordu. Şebeke joker sokamadığı sınıflarda ise kopya seçeneğini devreye sokuyordu. Kulaklık ve elektronik cihazlardan oluşan kopya düzeneği sınava giren kişiye veriliyordu.

83 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan tespitlerin ardından 138 kişinin yakalanması için 25 ilde dün sabah eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, aralarında sınavlarda görevli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevlilerinin de bulunduğu 83 kişi gözaltına alındı. 

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#SRC#Operasyon#Belge

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