John Paul’un hazin sonu

4 yıl önce Türkiye’ye gelen İngiliz John Paul Goss (45), kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kalan Goss, İstanbul Taksim’de bir eğlence mekânında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.’nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı. Goss, olay günü 19 Ocak Pazartesi günü gece saatlerinde Civan Necmi G. ile birlikte içki içti. Ardından odasına geçen Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss’un kaldığı odadaki koltukta hareketsiz halde olduğunu gördü.

EVDE ŞIRINGA BULUNDU

Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü. Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili polis, Civan Necmi G.’nin ifadesine başvurdu. Civan Necmi G. ifadesinde, Goss’un madde bağımlısı olduğunu, olay öncesi gece birlikte içki içtiklerini, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söyledi.

’ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ’

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, “Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Zaten bir kız arkadaşı vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Ben de onlardan öğrendim. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayağıdır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportlarını, her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş. Pasaportu çalındığı için burada kalıyordu. Evsiz kaldığı için buraya gelmiş. Uyuşturucu kullanmış, öyle dediler. Yaptığına altın vuruş diyorlarmış” dedi.