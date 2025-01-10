John Bass ikinci kez Ankara’da

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ABD Dışişleri’nin iki numaralı ismi, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass, son bir ayda Ankara’ya ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. Ankara’nın gündeminde öne çıkan başlık Suriye’de yeni dönem ve PKK/YPG’nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi.

Bass, Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Kılıç, “Görüşmede Suriye’deki son gelişmeleri, geçiş sürecini ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularını ele aldık. Aynı zamanda, başta elektrik ve konut ihtiyacı olmak üzere Suriye’nin yeniden inşası hususunda neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk” dedi. John Bass, Dışişleri Bakanlığı’nda ise Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran ile bir araya geldi. John Bass’ın iki gün süren temasları bugün de Milli Savunma Bakanlığı’nda yapacağı görüşme ile devam edecek.