Jimnastikten su kabağına HEMBA’dan 3 milyon kişi faydalandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 yılında hayata geçirilen uzaktan eğitim sistemi Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA), bireylerin mekân ve zaman sınırı olmadan eğitime ulaşmasını hedefliyor. HEMBA’da ilgili eğitime katılarak sınavı başarıyla tamamlayan kişilere e-Devlet üzerinden “Katılım Belgesi” veriliyor. Platformu bugüne kadar 3 milyon 141 bin 932 kişi kullandı, eğitimini başarıyla tamamlayan 921 bin 179 kişi ise sertifika sahibi oldu. Kullanıcıların en çok tercih ettiği kurslar sırasıyla bilgisayar işletmenliği, bilgisayarda hızlı klavye kullanımı ve İngilizce A1 seviyesi semineri oldu.

E-DEVLET’TEN ÇEVRİMİÇİ

Süreç, kullanıcıların HEMBA portalı üzerinden almak istedikleri kursu seçmesiyle başlıyor. Bu aşamada yönlendirilen e-yaygin.meb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılıyor ve ekrandaki kayıt yönergeleri takip edilerek kurs kaydı gerçekleştiriliyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcılar, https://hemba.gov.tr adresini açarak ikinci kez e-Devlet ile giriş yapıyor. Giriş sonrasında ‘Katıldığınız Eğitimler’ sekmesi altında ilgili kurs görüntülenebiliyor ve bu alandan kurs içeriklerine erişim sağlanarak eğitim materyalleri izlenebiliyor. Kursu tamamlayan kullanıcılara katılım belgesi de e-Devlet üzerinden veriliyor.

126 ÇEŞİT KURS

Bakanlık, HEMBA üzerinden afet ve acil durum farkındalık eğitiminden artistik jimnastik temel eğitimine, çevre-ekoloji okuryazarlığından diksiyon eğitimine, gıda okuryazarlığından su kabağı işletmeciliğine kadar 126 farklı kursu ücretsiz veriyor. Her kursun saati birbirinden farklı olmakla beraber ortalama 5 ile 10 saat arasında değişiyor. 7’den 77’ye herkesin erişimine açık olan bu kurslar, kullanıcılara yeni beceriler kazanma ile mesleki yeterlilikleri geliştirme imkânı tanıyor.

10 MADDEDE AVANTAJLARI

1- Ücretsiz ve erişilebilir eğitim imkânı ile farklı alanlarda çevrimiçi ve herkesin kolayca ulaşabileceği öğrenme fırsatları sunuyor.

2- Kursiyerler, aynı içerikle eğitim aldığından ve bu içerikler uzman kişilerce hazırlandığından kurslarda verilen bilgilerin kalitesi korunuyor ve standartlaştırılıyor.

3- Halk Eğitimi Merkezleri’nde açılamayan kurslar, HEMBA üzerinden ülke genelinde tüm vatandaşların kullanımına sunuluyor.

4- Halk Eğitimi Merkezi’ne gidemeyenlere eğitim imkânı verilebiliyor.

5- HEMBA kurslarındaki içerikler, alan uzmanları ve akademisyenlerce hazırlanıyor.

6- Kurslarda görsel ve etkileşimli içeriklerle öğrenme seçenekleri artırılıyor. Kurs bitiminde de kurs içeriğine erişim devam ediyor.

7- HEMBA kurslarında kursiyer, kendi belirlediği zaman diliminde eğitime katılabiliyor. Böylece öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyi de yüksek oluyor.

8- Mesleki gelişim ve beceri kazandırma, mevcut mesleki yeterlilikleri geliştirme ve yeni beceriler kazanma süreçlerini destekliyor.

9- Dil, iletişim, teknoloji, sanat, kültür ve benzeri alanlarda bireylerin kişisel yetkinlikleri yükseliyor.

10-Yaş ve eğitim düzeyi fark etmeksizin sürekli öğrenmeyi teşvik ediyor.