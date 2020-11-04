Jill Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden’in eşi Jill Biden hakkında bilgiler...

1951’de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden evlenmeden önce Jacobs soyadına sahipti. 1977 yılında Joe Biden ile evlendi. Jill Biden, ilk eşi vefat eden Joe Biden’in ikinci eşi. Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.