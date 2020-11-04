Jill Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden’in eşi Jill Biden hakkında bilgiler...
ABD Başkan adaylarından Joe Biden'ın eşi Jill Biden’in hayatı merak konusu oldu. Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Senatoluk ve ABD Başkan Yardımcılığı görevlerinde eşi Joe Biden'ın yanında olan Jill Biden, doktor unvanına sahip. Peki, Jill Biden kimdir, kaç yaşında?
1951’de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden evlenmeden önce Jacobs soyadına sahipti. 1977 yılında Joe Biden ile evlendi. Jill Biden, ilk eşi vefat eden Joe Biden’in ikinci eşi. Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor.
Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.
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