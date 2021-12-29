JET soruşturmasında 7 gözaltı

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İstanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketinin işlettiği TC-GVA numaralı jet, ağustos ayında İspanyol bir yolcuyla Brezilya’ya gitmişti. Brezilya polisi ihbar üzerine jette arama yapınca, kokain ele geçirmişti. Brezilyalı yetkililerin el koyduğu ve Brezilya polisinin kullanımına tahsis ettiği uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yıllarca kullanıldıktan sonra 2016 yılında satılan jet olduğu ortaya çıkmıştı. Uçağın İspanyol yolcusu Gonzalez Valdes geçtiğimiz ekim ayında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Uçağın pilotu Veli Demir de serbest bırakılmıştı. Veli Demir serbest kalmasının ardından geçen pazar günü saat 04.20’de Fransa’dan gelen uçaktan indi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demir’i şüpheli olarak gözaltına aldı.

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FLORYA’DA BASKIN

Bu operasyonun ertesi günü de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ACM Holding’e yönelik operasyon başlattı. Ekipler, şirketin Florya’daki merkezine operasyon yaptı. Merkez binadaki dijital dökümanlara el koyuldu. Operasyonda, ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan, Leyla Özkan, Ali Burak Bülbül, Fatih Rasim Bahar, Bekir Koray Özdoğan ve Nesime Özlem Bektaş’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorguya, el koyulan dijital materyal ve dokümanlar da incelemeye alındı.

24 VALİZ, 1.3 TON KOKAİN

Brezilya polisinin yaptığı aramada 24 valiz içerisinde 1 ton 304 kilogram kokain ele geçirilmişti.