Jet ski’den suya düştüler... 1 ölü 1 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

İstanbul Çatalca’da dün saat 15.00 sıralarında kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. (23) ve Yunus Emre Dilmen (22) suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, denize düşenlerden İlbey Kadir G. kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. İlbey Kadir G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, Yunus Emre Dilmen’i bulmak için de geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar kapsamında Dilmen, ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan Dilmen’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

#İlbey Kadir G.#Yunus Emre Dilmen#İstanbul

