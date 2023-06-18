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Jet ski sonu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Jet Ski#Yalçın Gümüşsoy#KAZA
Jet ski sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

Muğla’nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin bir teknenin halatına takılarak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Muğla Dalaman, Hamam Koyu'nda 15 Haziran Perşembe günü, işinsanı Yalçın Gümüşsoy’un kullandığı jet ski, kontrolden çıkarak bir teknenin halatına takılıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Gümüşsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gümüşsoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.

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#Jet Ski#Yalçın Gümüşsoy#KAZA

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