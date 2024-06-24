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Jet ski kazasında hayatını kaybetmişti... Kübra'nın sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Jet Ski#İznik Gölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 11:44

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.

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Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayakta tedavi edilen Onur Işık ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Jet ski kazasında hayatını kaybetmişti... Kübranın sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu

YÜREKLERİ DAĞLAYAN PAYLAŞIM

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.

Jet ski kazasında hayatını kaybetmişti... Kübranın sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri burktu

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#Bursa#Jet Ski#İznik Gölü

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