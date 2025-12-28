Jet kazasında ölen Libyalı komutanlara hüzünlü uğurlama

Haberin Devamı

Ankara’da 23 Aralık’ta resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkisinde düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp acil iniş talebinde bulunmasının ardından yaşanan kazada Orgeneral El Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri otopsi ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haberin Devamı

OTOPSİLER TAMAMLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Libyalı 5 asker için dün sabah Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Libya’dan gelen askeri yetkililer ve kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib katıldı. Törende hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi.

BAYRAKTAROĞLU LİBYA’YA GİTTİ

Törenin ardından askeri heyetin cenazeleri, Libya bayrağına sarılı tabutlarla Libya Milli Birlik Hükümeti’ne ait bir uçağa konularak ülkelerine uğurlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da cenaze törenlerine katılmak üzere ayrı uçakla Libya’ya gitti.

Gözden Kaçmasın 455 bin konut hazımsızlığı Haberi görüntüle

ALMANYA ‘YAPAMAYIZ’ DEDİ! KARA KUTU İNGİLTERE’YE GÖNDERİLECEK

Libya uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada uçağın kara kutusunun teknik analizinin yapılacağı ülke İngiltere olarak belirlendi. Bu karar, daha önce kara kutunun analizini yürütmesi düşünülürken Almanya’nın teknik kapasite eksikliği gerekçesiyle bu görevi üstlenemeyeceğini açıklamasının ardından alındı. Libya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Libya ve Türkiye yetkilileri kazanın nedenini tespit etmek ve sürecin tarafsız, şeffaf ve güvenilir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla çeşitli alternatifleri değerlendirdi. Sonunda kara kutunun incelemesinin İngiltere’de yapılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Libya’dan İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları’ndan temsilciler de Ankara’da bilgilendirildi. Türk yetkililer, uçağın Türkiye’ye girişinden radar ile bağlantısının kesildiği ana kadar yaşanan tüm adımları detaylı şekilde aktardı. Kara kutu hem uçuş verilerini hem de kokpit içi ses kayıtlarını içerdiği için kaza nedeninin aydınlatılmasında kritik öneme sahip. Bu kayıtlar sayesinde uçağın son dakikalarındaki teknik durumu, pilot kararları ve çevresel koşullar gibi faktörler değerlendirilebilecek. Enkaz alanındaki çalışmalar da dün tamamlandı.