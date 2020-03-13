Jet Fadıl’ın bir daireyi 2 kişiye sattığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Memet Fadıl Akgündüz ile Murat Tayfur Gönüllü ve avukatları katıldı.

Duruşmada, müşteki Osman Özdemir ve avukatı da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen Ali Rıza Özdemir, babası Osman Özdemir'in 2001'de Türkiye'ye geldiğinde Jetpa şirketine üye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O zamanki kooperatif başkanıyla tanışmış ve ev almak istemiş. Bunun karşılığında daha önceki hissesi olan 50 bin markı devrederek, 9 bin 200 avro da vermişti. Tapu çıkartılmadığı için kendisine noterden tapu tahsis belgesi verildi. Daire numarası yanlış yazılmıştı. Bu noter huzurunda düzeltildi. 2005-2008 yılında bu daire kirada kaldı. Daha sonra babam 2009 yılında bir yıldan fazla burada oturdu. Babam Almanya'dayken dairenin kapısı açıldı, mobilyalar depoya konuldu. Kapıcının durumu haber vermesi üzerine, babam Türkiye'ye geldi. Babam kendi dairesinin boşaltılmasını istemiş, yönetim de daireyi başkasına sattığını söylemiş. Sanıklar bizi tanımadığını söylemişler fakat bizi tanımaktadırlar. Mağduriyetimizi gidermek için bize teklifte bulundular."

Sanık Memet Fadıl Akgündüz ise tanığın aleyhe beyanlarını kabul etmediğini, bu kişileri tanımadığını ve özel bir görüşmesinin olmadığını savunarak, "Katılanların iddia ettiği gibi 50 bin mark ödeme yapmamışlardır. 9 bin 200 avronun kooperatife değil, üst birliğe ödendiğini biliyorum. Belge olup olmadığına dair avukatım beyanda bulunacak. Ancak bu miktar da mahkeme kararıyla iade edilmiştir. Dolayısıyla şu an iddia ettikleri miktarda zararları mevcut değildir." dedi.

Sanık Murat Tayfur Gönüllü de karşı tarafın parasının mahkeme veznesine yatırıldığını, halen ticaret mahkemesinde davanın devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Osman Özdemir'in Büyükçekmece'den 24 Kasım 1998'de sanık Memet Fadıl Akgündüz'ün yetkilisi olduğu şirketin hesabına 50 bin mark gönderdiğini, daha sonra inşaatın tamamlanmaması üzerine işin bitirilmesi amacıyla kooperatif hesabına 2 Ağustos 2002'de 9 bin 200 avro yatırdığı belirtildi.

Dairenin 2008'de müşteki Osman Özdemir'e teslim edildiği, 2010 yılında ise müştekinin dairesinin çilingirle açılıp boşaltıldığı aktarılan iddianamede, başkasının bu dairede oturmaya başladığı, müştekinin eşyalarının ise önce depoya kaldırıldığı, daha sonrasında ise başka bir daireye konulduğu ve bu daireden de her an çıkartılabileceği korkusunu yaşadığı kaydedildi.

Müşteki Özdemir'in dairesinin başka bir kişiye satıldığı ifade edilen iddianamede, daire tahsis belgesinde dairenin müştekinin adına tahsis edildiği ancak yönetim kurulu kararıyla dairenin başka birine tahsisinin yapıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Memet Fadıl Akgündüz'ün de aralarında olduğu 6 kişinin "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.