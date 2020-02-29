Jet Fadıl'a alacaklı tekmesi

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde satış yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile yargılanan Fadıl Akgündüz’ün dün duruşması görüldü. İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 15 müşteki ile tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut katıldı. Akgündüz’ün de arasında olduğu diğer sanıklar gelmedi. Duruşmada söz alan diğer müştekiler şikâyetçi olduklarını belirterek Akgündüz’ün tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatları ise Akgündüz’ün de arasında bulunduğu sanıkların tutuklanmasını ve mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.



Duruşmada söz alan Akgündüz’ün avukatı ise daha önceki savunmalarının tekrar ettiğini belirterek, “Müşteki ve vekillerinin taleplerini reddediyoruz. Duruşma öncesi müvekkil Mehmet Fadıl Akgündüz saldırıya maruz kaldığı ve hastaneye sevk edildiği için bu celsede hazır olamamıştır” dedi.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme heyeti, bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.