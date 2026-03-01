×
HABERLERGündem Haberleri

Jenny'nin hikayesi yüreklere dokundu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 15:49

Kanal D'nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı'na, 20 yıl önce İslamiyet'i seçen Kanadalı işaret dili ve İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli konuk oldu. Divleli, İslam ile tanışma sürecini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygu dolu o anlar ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi ve kısa sürede sanal medyada gündem oldu.

DUYGU SELİ YAŞATTI

Serdar Er'in sunumuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nden canlı yayınlanan programda Divleli, Müslümanlığa geçiş sürecinde yaşadığı yalnızlığı ve çevresinden alabileceği tepkilere dair korkularını anlatırken duygu seli yaşadı. "Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da" ayetine atıfta bulunan Divleli, "Bunu biliyordum, buna inanıyordum ama insanız... Nefsimiz var; yine de yalnız kalmak istemiyordum" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Ardından söylediği "Müslüman olunca aslında yalnız kalmıyorsun. Dünyada iki milyarı aşkın Müslüman senin kardeşin oluyor" cümlesi hem stüdyoda hem ekran karşısında duygu seli yaşattı.

Jennynin hikayesi yüreklere dokundu

O ANLARI YENİDEN YAŞADI

İki yakın arkadaşına Müslüman olma kararını açıkladığı geceyi anlatırken yine gözyaşlarına boğulan Divleli, "Araştırıyorum ve galiba Müslüman olacağım" dediği anı paylaştı. O gece iki arkadaşının kendisine büyük güç verdiğini söyleyen Divleli, "O an anladım ki yalnız olmayacaktım. Bu destek beni cesaretlendirdi ve kısa süre sonra şehadet getirdim" diyerek o anları adeta yeniden yaşadı.

"BABAM KARARIMI KABUL ETMEDİ"

Programın en çarpıcı anlarından biri ise Divleli'nin babasıyla ilgili anlattıklarıydı. "Babam polis olduğu ve küçük bir şehirde büyüdüğü için o dönemin yoğun İslamofobisiyle benim kararımı kabul etmedi, anlamadı" sözleriyle bir kez daha duygulanan Divleli, o süreçte 4-5 yıl görüşmediklerini de itiraf etti.

Jennynin hikayesi yüreklere dokundu

Bir Ramazan Akşamı, ramazan boyunca her gün saat 18.00'de canlı yayınla Kanal D'de.

 

