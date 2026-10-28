‘Jel dolgulu oyuncak’ uyarısı: Oynarken yakabilir

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TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, çocuklar arasında popüler olan jel dolgulu oyuncakların yeni bir risk olarak ortaya çıktığını belirterek, “Bu oyuncakları mikrodalga fırında ısıtmayın, güneşte bekletmeyin. Oyuncağın patlaması ciltte ciddi yanığa neden olabilir” dedi. Türk Dermatoloji Derneği’nin düzenlediği 34’üncü Ulusal Dermatoloji Kongresi Antalya’da yapıldı. Kongre sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yürekli, son dönemde çocuk cilt sağlığının gündemde olduğunu bildirdi ve şunları söyledi:

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ISININCA PATLIYOR...

“Son dönemde sosyal medyada jel dolgulu stres oyuncaklarının mikrodalga fırında ısıtıldığı videoları endişeyle izliyoruz. Oyuncağın içerisindeki jel aşırı ısınabiliyor ve oyuncağın patlaması halinde sıcak içerik yüz, göz çevresi ve ellerde ciddi yanıklara neden olabiliyor. Aileleri bu konuda özellikle uyarıyoruz. Jel dolgulu oyuncaklar kesinlikle ısıtılmamalı, delinmiş, hasar görmüş veya içeriği sızan oyuncaklar çocukların kullanımından çıkarılmalı. Son dönemde üzerinde özellikle durmamız gereken konulardan biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşının giderek düşmesi.

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KOZMETİKLERE DİKKAT

4-5 yaşındaki çocuklarda bile rastlıyoruz. Sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenen çocuklar, serumlar, peeling ürünleri, retinol, asitler ve yetişkinler için geliştirilmiş çok sayıda kozmetik ürünü kullanmak isteyebiliyor. Yetişkinler için geliştirilen içerikler çocuk cildinde yanma, tahriş, egzama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çocukların sosyal medyada gördükleri çok aşamalı bakım rutinlerini uygulamalarını önermiyoruz.”

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