×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Jel dolgulu oyuncak’ uyarısı: Oynarken yakabilir

Güncelleme Tarihi:

#Jel Dolgulu Oyuncak#Dermatoloji#Cilt Sağlığı
‘Jel dolgulu oyuncak’ uyarısı: Oynarken yakabilir
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

Son zamanlarda popüler olan jel dolgulu oyuncaklar için Türk Dermatoloji Derneği’nden çok önemli bir uyarı geldi: “Bu oyuncakları mikrodalga fırında ısıtmayın, güneşte bekletmeyin. Oyuncak ısınınca patlıyor ve ciltte ciddi yanığa neden oluyor.”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, çocuklar arasında popüler olan jel dolgulu oyuncakların yeni bir risk olarak ortaya çıktığını belirterek, “Bu oyuncakları mikrodalga fırında ısıtmayın, güneşte bekletmeyin. Oyuncağın patlaması ciltte ciddi yanığa neden olabilir” dedi. Türk Dermatoloji Derneği’nin düzenlediği  34’üncü Ulusal Dermatoloji Kongresi Antalya’da yapıldı. Kongre sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yürekli,  son dönemde çocuk cilt sağlığının gündemde olduğunu bildirdi ve şunları söyledi:

Gözden KaçmasınDostları birer birer masadan eksilirkenDostları birer birer masadan eksilirkenHaberi görüntüle

ISININCA PATLIYOR...

“Son dönemde sosyal medyada jel dolgulu stres oyuncaklarının mikrodalga fırında ısıtıldığı videoları endişeyle izliyoruz. Oyuncağın içerisindeki jel aşırı ısınabiliyor ve oyuncağın patlaması halinde sıcak içerik yüz, göz çevresi ve ellerde ciddi yanıklara neden olabiliyor. Aileleri bu konuda özellikle uyarıyoruz. Jel dolgulu oyuncaklar kesinlikle ısıtılmamalı, delinmiş, hasar görmüş veya içeriği sızan oyuncaklar çocukların kullanımından çıkarılmalı. Son dönemde üzerinde özellikle durmamız gereken konulardan biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşının giderek düşmesi.

Haberin Devamı

‘Jel dolgulu oyuncak’ uyarısı: Oynarken yakabilir

KOZMETİKLERE DİKKAT

4-5 yaşındaki çocuklarda bile rastlıyoruz. Sosyal medyada gördükleri güzellik ve bakım rutinlerinden etkilenen çocuklar, serumlar, peeling ürünleri, retinol, asitler ve yetişkinler için geliştirilmiş çok sayıda kozmetik ürünü kullanmak isteyebiliyor. Yetişkinler için geliştirilen içerikler çocuk cildinde yanma, tahriş, egzama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çocukların sosyal medyada gördükleri çok aşamalı bakım rutinlerini uygulamalarını önermiyoruz.”

Gözden KaçmasınEmekli zammı ne kadar olacakEmekli zammı ne kadar olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jel Dolgulu Oyuncak#Dermatoloji#Cilt Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!