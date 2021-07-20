Jeff Bezos'un uzaya çıktı mı, kaç dakika sürdü? Jeff Bezos uzay yolculuğu anektodları

Jeff Bezos uzaya çıktı. Uzay yolculuğu için bir süredir bilgi veren Jeff Bezos, hayalindeki yolculuğu tamamladı. ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Öte yandan fırlatma sonrası Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı.

ABD'li İş İnsanı Jeff Bezos, en yaşlı ve en genç astronotlarla uzaya gitti. Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.

Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıktı.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi. CBS kanalına uçuş ile ilgili konuşan Jeff Bezos, "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" dedi.

Bezos röportajın devamında, "Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

Aynı röportajda Wally Funk da, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim" dedi.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.

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