Jeannah soruşturmasında 6 gözaltı

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Başsavcılık ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğini açıklamıştı. Soruşturmayı sürdüren jandarma ve polis ekipleri, Ibouanga’nın da aralarında olduğu 6 kişinin otomobille ormana gittiklerini belirledi. Jandarma ve polisin dün sabah ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, dün akşam saatlerinde de Dinabongho’nun ev arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi yabancı uyruklu bir genç kızı daha gözaltına aldı.



VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ



Ön otopsi raporuna göre kesici, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Ibouanga’nın ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildiği belirtildi. Öte yandan kızın yeni telefon aldığı için eski telefonunu Gabon’a göndermeye çalıştığı sırada yardımcı olması için görüştüğü kişiler tarafından yazılı tacize uğradığı öne sürüldü. Telefonu, önce İstanbul'a göndermesi gereken Ibouanga’ya yardımcı olacaklarını söyleyen kişilerin, genç kıza para karşılığı cinsel ilişki teklif ettikleri mesajların bulunduğu öğrenildi.





