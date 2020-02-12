Jean Monnet bursu yazılı sınavı ne zaman?

2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Yazılı Sınavı ile İlgili Bilgilendirme

2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Yazılı Sınavı 29 Şubat 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara sınav yeri/saati, kuralları ve hazırlanması gereken “Yazılı Sınav Giriş Belgesi” ile ilgili bilgilendirme, Burs Programının Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından resmi yazı (Başvuru Formunda belirtilen ev adresine) ve e-posta (Adayın kendisine) yolu ile yapılmıştır. Buna ek olarak, söz konusu adaylara cep telefonu ile hatırlatma iletilecektir.



Adayların sınava katılım durumlarına ilişkin sorularını jeanmonnet@cfcu.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.



Yapılan bilgilendirmeye itirazı olan veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan adayların MFİB'ye resmi yazı ile başvurması gerekmektedir.