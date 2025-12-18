'Jasmine' isimli dizideki sahne tepkilere neden olmuştu! RTÜK'ten 2 dijital platform ve 3 radyoya ceza

Haberin Devamı

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre; RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, son günlerde kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve hakkında inceleme başlatılan bir dizi de dahil pek çok yayın ihlaliyle ilgili karar alındı.

DİJİTAL PLATFORMA 'JASMİNE' CEZASI

Bir dijital platformda yayımlanan 'Jasmine' adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında ele alındı. Kurula iletilen izleyici şikayetlerini de değerlendiren RTÜK, dijital platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Haberin Devamı

DİJİTAL PLATFORMA 'TOO HOT TO HANDLE: İTALYA' CEZASI

Üst Kurul toplantısında, başka bir dijital platformda yayımlanan ‘Too Hot to Handle: İtalya' isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler, çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlendi. Dijital platforma, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan 'Müstehcen olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı. Üst Kurul toplantısında ayrıca 3 radyoya idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.