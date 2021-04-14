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Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- 
Haber Giriş: 14.04.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın kaçak kazıya karşı dronla düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Akhisar Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akkocalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi dronla tarayan JASAT, kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Başlamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi.

Define için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 define arama dedektörü ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

JASATtan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

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