JASAT nedir, ne demek? JASAT görevleri hakkında bilgiler

JASAT, belirli dönemlerde adı sıkça duyulan birimlerden birisi olmaktadır. Tam adı Jandarma Suç Araştırma Timi olan JASAT, asayiş suçlarının takibi, failin yakalanması, suçun tespiti için saha çalışması yapmak, suçlu profili analizi gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmektedir. Peki, JASAT nedir görevleri nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

JASAT NEDİR GÖREVLERİ NELERDİR?

1.Sorumluluk bölgesinde nitelikli asayiş suçları kapsamında yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak,

2.Suçun faili olarak aranan kişilerin takip ve yakalanması için komşu il/ilçelerde görevli JASAT’lar ile bilgi alış verişinde bulunmak ve gerekli koordineyi sağlamak,

3.CMK 135’inci maddesi kapsamında bulunan faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarda olan sanık ve sanıkların yakalanması için, C.Savcısının talimatını alarak olayı bizzat soruşturmak,

4.Soruşturduğu suça münhasır saha çalışması yapmak, istihbarat teknik ve taktiklerini kullanarak bilgi toplamak ve gerektiğinde haber toplama vasıtalarını kullanmak, elde edilen veri, bilgi, haber ve istihbaratın yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,

5.Sorumluluk bölgesinde meydana gelen nitelikli asayiş olaylarını günlük olarak takip etmek ve gerektiğinde karşılaştırmalı vaka analizi yapmak ve olaylar arası bağlantıları ortaya çıkarmak,

6. Emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini artırmak için suç ve suçlu profili analizi yapmak,

7.Ceza Muhakemeleri Kanunun 135’inci maddesi kapsamındaki suçlar ile her türlü hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik analiz yapmak, gerektiğinde olay yerine bizzat giderek olay yeri inceleme birimi ile koordineli olarak suç soruşturmasının yürütülmesine destek olmak,

8.Koruma statüsünde olan kişileri koruma görevi vb. gibi sivil araç ve sivil kıyafetle icra edilebilecek diğer görevleri yapmak, bu görevleri aslî olarak yerine getiren unsurları takviye etmektir.

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