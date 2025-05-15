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JASAT dedektifi aynada fark edip yakaladı... Berberdeki tıraş cezaevinde bitti!

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#JASAT#Dedektif#Haber
JASAT dedektifi aynada fark edip yakaladı... Berberdeki tıraş cezaevinde bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 17:20

Sakarya'nın Erenler ilçesinde firari hükümlü Kürşat G. (28), kendisini tıraş olurken fark eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifi tarafından yakalandı. Yaşanan takip ve Kürşat G.’nin bir arkadaşı tarafından motosikletle kaçırılmaya çalışıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT'ta görevli dedektif, 13 Mayıs akşamı Erenler ilçesindeki berber dükkanında tıraş olurken, önündeki aynadan, dükkanın karşısındaki kaldırımda sohbet eden kişilerin arasında, 9 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olarak aranan Kürşat G.'yi fark etti. Dedektif, tıraşın tamamlanmasını beklemeden dükkandan dışarı çıktı.

JASAT dedektifi aynada fark edip yakaladı... Berberdeki tıraş cezaevinde bitti

Tespit edildiğini fark eden Kürşat G., koşarak uzaklaştı. Takip sonucu JASAT dedektifi, Kürşat G.'yi yakaladı. Kürşat G.’nin annesi ve arkadaşları ise JASAT personeline mukavemet gösterdi. Bu sırada bir arkadaşı Kürşat G.’yi motosiklete bindirip kaçırmaya çalıştı. Motosikletin anahtarını alan JASAT dedektifi, Kürşat G.’nin kaçmasını engelledi.

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JASAT dedektifi aynada fark edip yakaladı... Berberdeki tıraş cezaevinde bitti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bölgeye gelen polis ekiplerinin de yardımıyla Kürşat G., gözaltına alındı. Erenler Jandarma Komutanlığı’na götürülen Kürşat G., işlemlerinin ardından Ferizli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

JASAT dedektifi aynada fark edip yakaladı... Berberdeki tıraş cezaevinde bitti

Öte yandan, JASAT dedektifi ve Kürşat G., arasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, ikili arasında yaşanan takip sonucu JASAT dedektifinin Kürşat G.'yi yakaladığı, Kürşat G.'nin arkadaş grubu ve annesinin JASAT dedektifine mukavemet gösterdiği ve Kürşat G.'nin bir arkadaşı tarafından motosikletle kaçırılmaya çalışıldığı anlar yer aldı.

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#JASAT#Dedektif#Haber

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