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Japonya’yla daha güçlü işbirliği

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye#Japonya
Japonya’yla daha güçlü işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Liderler görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Erdoğan Kumamoto’da geçtiğimiz ay depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini iletti. 

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ‘Dünya İnsani Yardım Günü’ dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye#Japonya

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