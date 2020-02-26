Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:53,
Japonya’dan döndü, 'corona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
Ordu'da Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Gittiği Japonya’dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., corona virüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.
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