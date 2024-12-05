×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Ayasofya Camii#Ayasofya#Mehmet Nuri Ersoy
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 17:21

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıldönümü kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti

Prens ve prenses Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Veliaht Prens ve Prensese ziyaret sırasında eşlik etti.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti

Ayasofya'da ilgiyle karşılanan Prens Akishino Fumihito ile Prenses Akishino Kiko, Japon turist ve Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Japon prens ve prensesi araçlarına kadar uğurladı.

Haberin Devamı

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti

7 Aralık'ta sona erecek ziyaret kapsamında Prens ve Prenses, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde de bulunacak.

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya Camiini ziyaret etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayasofya Camii#Ayasofya#Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!