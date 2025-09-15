Japonya Prensesi Mikasa, TÃ¼rkiyeâ€™de sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

Japonya Ä°mparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Ä°stanbulâ€™da bazÄ± kÃ¼ltÃ¼rel temaslarda bulundu. YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'ndaki Japonya BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ ziyaret eden Prenses Mikasa, daha sonra TÃ¼rk ve Ä°slam Eserleri MÃ¼zesi'nde dÃ¼zenlenen 'Japonya-TÃ¼rkiye arasÄ±nda diplomatik iliÅŸkilerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼: Ä°demitsu Sanat MÃ¼zesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri' sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.

â€˜TÃœRKÄ°YE VE JAPONYA ARASINDAKÄ° DOSTLUK DAHA DA GÃœÃ‡LENÄ°YORâ€™

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¶khan YazgÄ± ise iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel boyutuna vurgu yaptÄ±. YazgÄ±, â€œTÃ¼rkiye ve Japonya arasÄ±ndaki derin dostluÄŸun kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi ile daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸi Ã¶zel bir ana hep birlikte tanÄ±klÄ±k ediyoruz. BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz sergi yalnÄ±zca 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n diplomatik iliÅŸkilerimizin deÄŸil, aynÄ± zamanda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel diyalogun da anlamlÄ± bir sembolÃ¼dÃ¼r. Bu yÄ±l aynÄ± zamanda ErtuÄŸrul FÄ±rkateyni hadiselerinin 135â€™inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ idrak ediyoruz. O acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan doÄŸan gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±, halklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki dostluÄŸun en saÄŸlam temellerinden birini oluÅŸturmuÅŸtur. 2023 depremleri hepimiz iÃ§in zor bir sÄ±navdÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Japonya hÃ¼kÃ¼metinin ve halkÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± destek, Ã¶zellikle kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ± noktasÄ±nda bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlidir. MÃ¼zelerimizin afetlere karÅŸÄ± direnÃ§li hale getirilmesi yÃ¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projeler dostluÄŸumuzun samimiyetini bir kez daha ortaya koymuÅŸtu. KÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸimiz sadece sergilerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. Japon Anadolu Arkeoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len restorasyon eÄŸitimleri ve CAYKA tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kapasite geliÅŸtirme programlarÄ± da bu baÄŸlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesini saÄŸlÄ±yor" dedi.

'Ã‡AY Ä°LE KONUKLARI AÄžIRLAMA RUHU Ä°KÄ° ÃœLKEYE DE ORTAK'

Sergi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Altes Prenses Akiko Mikasa ise, "Ä°ki Ã¼lke de farklÄ± Ã§ay kÃ¼ltÃ¼rlerine sahiptir. Ancak Ã§ay ile konuklarÄ± aÄŸÄ±rlama ruhu ikisinde de ortaktÄ±r. Bu yÃ¼zden, 'Sadece TÃ¼rklerin anlayabileceÄŸi Japon konuk aÄŸÄ±rlama ruhu vardÄ±r' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu sergi vesilesiyle TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Japon porselenleriyle 100 senelik dostluÄŸunu yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmelerini, hatÄ±rlamalarÄ±nÄ± umuyorum. Bu yÃ¼zden Japon seramik ve porselenlerinin, TÃ¼rkiye ile Japonya arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rler arasÄ± kÃ¶prÃ¼ler kurduÄŸuna ve bu ortak yolculuÄŸun izlerine de dikkatinizi vermenizi isterim. Bu bizler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±ymet olacaktÄ±r. En derin teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum" dedi.

