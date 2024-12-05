Japonya imparatorluk ailesinden ilk ziyaret

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ÖDÜL BELGESİNİ HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito’ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa’nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belgeyi hediye etti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Japonya’nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın işbirliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını belirtti.

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KALEHÖYÜK’Ü ZİYARET EDECEK

İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.

ATA’NIN HUZURUNDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Veliaht Prens ve Prenses, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Veliaht Prens ve Prenses, 1986’dan bu yana Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Japon dili ve edebiyatına yönelik eğitim veren Ankara Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Veliaht çift, öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi.